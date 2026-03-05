手土産にも。横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ」「塩バニラクリーミーサブレ」の常設販売が決定

横浜バニラは3月1日より、横浜ワールドポーターズ内のギフトショップ「GOODIES YOKOHAMA（グディーズヨコハマ）」にて、「塩バニラフィナンシェ」と「塩バニラクリーミーサブレ」の常設販売を開始しました。

■月替わりの特製バニ丸ステッカーのプレゼントも

「塩バニラフィナンシェ」は、国産小麦を使用した小麦粉を100％使用した、こだわりのバニラフィナンシェ。

最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることで水分・バニラ・おいしさをしっかり閉じこめています。

中はしっとりとさせつつ外をカリッと焼き上げ、仕上げにひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけました。

「塩バニラクリーミーサブレ」は、ひとくち目に“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた特製バニラチョコレートクリームが“とろ〜り”と溶け合う、新食感のコントラストが特徴のサブレです。

仕上げに、きりっと味を引き締めるアンデス山脈のピンク岩塩をふりかけています。天然ブルボンバニラエキスの風味もポイント。

また、売り場にて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購入すると、毎月異なるイラストで展開する「特製バニ丸ステッカー」を1枚プレゼントします。3月のデザインは「ひな人形ver.」。

こだわりの素材と新しい食感が織りなす、塩バニラの味わいは手土産にも喜ばれること間違いなし。ぜひこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：「塩バニラフィナンシェ」3個入りミニギフトボックス

価格：1,100円

商品名：「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックス

価格：2,160円

商品名：「塩バニラクリーミーサブレ」8個入りミニギフトボックス

価格：1,550円

商品名：「塩バニラクリーミーサブレ」16個入りギフトボックス

価格：2,970円

販売場所：横浜ワールドポーターズ 2F「GOODIES YOKOHAMA(グディーズヨコハマ）」

販売期間：2026年3月1日〜

（フォルサ）