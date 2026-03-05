女性のゆらぎに寄り添った新バスソルト「ハイビスカス＆フィグの香り」が、クナイプから登場

クナイプは3月24日、新商品「クナイプ バスソルト ハイビスカス＆フィグの香り」を発売します。

■肌をしっとりと整えるスイートアーモンドオイルも配合

同商品は、女性特有のリズムによって変化しやすい心身のコンディションに寄り添い、ハイビスカスとフィグの香りでリラックスの時間を演出するバスソルトです。

ポリフェノールやクエン酸を含んで巡りや代謝をサポートするハイビスカスエキスと、保湿成分を含み乾燥やデリケートな肌を保護するイチジク果実エキスを配合しています。

さらに、保湿成分であるスイートアーモンドオイルが入浴後の肌にうるおいを与え、乾燥しがちな肌をしっとりと整えます。

心地良いハイビスカスとフィグの香りに包まれ、スイートアーモンドオイルがもたらすしっとり感を体感すれば、心身ともにリフレッシュする至福のバスタイムになること間違いなし。ぜひ「クナイプ バスソルト ハイビスカス＆フィグの香り」とともに、自分をいたわるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：クナイプ バスソルト ハイビスカス＆フィグの香り

価格：850g 2,600円、50g 200円

発売日：2026年3月24日

（フォルサ）