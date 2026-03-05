レンジで3分！バナナが丸ごと１本入った【バナナチョコブラウニー】
ダイエット界を牽引する保健師・松田リエさんによる、間食を肯定する「ダイエットスイーツ」レシピ。「正しく食べる」習慣を身に付けることで、ご自身もスイーツを食べてもマイナス12kg減を達成したそう！ 3ステップで作ることができる低カロリーで満足感のあるスイーツは、おいしく食べてしっかり痩せる体質を目指せるものになっています。
間食を味方にする「松田式瞬食ダイエット」レシピをチェックしてみませんか？
■【しっとり】バナナチョコブラウニー（151kcal／糖質16.7g）
腸内環境の改善に役立つフラクトオリゴ糖、食物繊維がたっぷり含まれたバナナを丸ごと1本使用したボリューム満点のチョコブラウニー。
【材料】（4人分）
◎バナナ…1本
◎卵…1個
◎はちみつ…大さじ1
◎ココアパウダー…30g
◎米粉…30g
◎こめ油…大さじ1
【作り方】
（1）ボウルにバナナを入れてフォークでつぶし、残りの材料もすべて入れホイッパーでよく混ぜる。
（2）11cm×11cmの耐熱容器にクッキングシートをしいて、（1）の生地を流し入れて電子レンジ600wで3分加熱する。
※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。
著者プロフィール
松田リエ
1986年生まれ。二児のママ。看護師・保健師・ダイエット講師。Belle Lus株式会社代表取締役、Belle Life Style協会代表理事。成人の健康教育、メタボリックシンドロームや糖尿病患者への保健指導を行った経験から、食卓を担う人が栄養や体の知識を身につけないと、食習慣は良くならないことに気づく。食生活で自然に12kg痩せた経験を生かし、食べ痩せダイエット専門講師として起業し、現在に至る。
著＝松田 リエ／『3ステップで楽ちん！ 瞬食スイーツダイエット』