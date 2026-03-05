ユニクロのUTが贈る夢のコラボ。「Disney x Formula1」の新作コレクションが登場
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は3月23日、コレクション「Disney x Formula1 UT」を発売します。
■ミッキーのモチーフとFormula1のディテールが融合したデザイン
同コレクションは、2026年よりスタートしたディズニーとFormula1のコラボレーションによる「Fuel the Magic（フューエル・ザ・マジック）」キャンペーンを記念したもの。
3月にレースが開催される中国、日本を皮切りに、順次世界各国での商品販売を予定しています。
各アイテムは、MENとKIDSのTシャツをそれぞれ3柄展開。
レーストラックをイメージしたユニクロ限定の「ミッキーマウス」のモチーフのほか、世界のレース開催都市名やタイヤの走行痕など、Formula1のディテールを取り入れたデザインを取り入れています。
ミッキーの魅力とFormula1のスピード感が詰まったこのコレクションを、ぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。
■商品概要
コレクション名：Disney x Formula UT
発売日：2026年3月23日
展開商品：
MEN Tシャツ3柄（各1,990円）
KIDS Tシャツ3柄（990円）
販売店舗：全国のUTフルラインナップ店舗、イオンタウン鈴鹿店およびオンラインストア
（C）Disney
（フォルサ）