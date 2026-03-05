「うめえ」「動き方まじ完璧」19歳日本人MFが国際舞台で圧巻パフォ！ チームを救う同点弾に脚光「風格が漂っていた」
４強進出に望みをつなぐ一撃だ。
ガンバ大阪は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグ２の準々決勝第１戦で、タイのラーチャブリーとホームで対戦した。
試合は１−１で決着。18分に先制を許すも、84分に試合を振り出しに戻す。貴重な同点ゴールを決めたのは、途中出場の名和田我空だ。
右サイドの岸本武流からのクロスにボックス内で反応。巧みなポジショニングでフリーになり、右足を振る。強烈なダイレクトシュートをゴール右上にぶち込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xは「これがガンバの未来」などと綴り、19歳MFの得点シーンを公開。SNS上では「我空ナイスゴール！」「うめえ」「まじで素晴らしい」「名和田の１番得意な形」「動き方まじ完璧やなぁ」「ないす！！さすがやわ」「風格が漂っていた」「名和田入ってリズム変わった」といった声があがった。
第１レグは引き分け。勝負の第２レグは11日、敵地に乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバの未来19歳俊英が仕留めた！ ２ndレグにつながる貴重な一撃
