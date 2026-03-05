「うめえ」「動き方まじ完璧」19歳日本人MFが国際舞台で圧巻パフォ！ チームを救う同点弾に脚光「風格が漂っていた」

「うめえ」「動き方まじ完璧」19歳日本人MFが国際舞台で圧巻パフォ！ チームを救う同点弾に脚光「風格が漂っていた」