BTSのメンバーとの思い出ショットを、DJ・プロデューサーのDiploがInstagramで公開し、話題を集めている。

【写真・動画】Diploによる、2020年のBTSとの思い出ムービー【動画】ブラックコーデでわちゃわちゃするBTS①② / 『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』トレイラー＆キーアート

DiploはBTSが3月20日にリリースするニューアルバム『ARIRANG』において、「Body to Body」「FYA」「One More Night」「Like Animals」「Into the Sun」の5曲の制作に参加した。

■DiploがBTSとのグラミー思い出動画公開

Diploは「ARMY please be nice…（ARMY、お手柔らかに…）」とメッセージを伝えた投稿で、BTSと一緒に撮影した写真と動画を公開。1枚目にはJUNG KOOK（ジョングク）、RM（アールエム）と並んだ3ショットをアップし、3枚目には2020年のグラミー授賞式でメンバーと共演した際の動画を公開した。動画ではステージ衣装に身を包んだBTSが、舞台裏で盛り上がる様子が切り取られている。

■BTSメンバーが踊ったりニョキニョキしたり、楽しくはしゃぐ

なおBTSのニューアルバム『ARIRANG』リリースに合わせて、Netflixが3月21日に世界同時ライブ配信する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のトレイラー解禁に向けたショート動画が公開された。廊下に設けられた固定カメラに向けて、オールブラックの衣装に身を包んだメンバーが、個性豊かな動きを見せていく。

JUNG KOOKとSUGA（シュガ）は、ふたりで左右にニョキニョキと動いたり、腕を組んでくるくると楽しそうに回転。V（ヴィ）はあざとくほっぺに人差し指をツンと置いてポーズを取り、JIN（ジン）とJIMIN（ジミン）はその様子を見て「ワー！」と拍手をする。またJ-HOPE（ジェイホープ）とRMは手でウェーブをするように踊るなど、圧倒的なビジュアルとは裏腹に、わちゃわちゃとした動きが多数切り取られた。

SNSでは「わちゃわちゃしててほっこり」「メンバー達が撮影楽しんでる様子見れて幸せ」「予告だけでドキドキが止まらない」「みんな可愛い」「7人ともめっちゃかわいい＆カッコいい！」「黒服カッコよすぎる」「爆イケなのに私の知ってるおちゃめなバンタン」と、様々な感想が起こっている。

■『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』トレイラー＆キーアート公開

なお3月5日に公開された『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のトレイラーとキーアートでは、メンバーが堂々と佇む姿が切り取られた。