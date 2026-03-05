キリンビールの公式SNSで、Snow Manの目黒蓮の「キリン晴れ風」春ビジュアルが公開され、注目を集めている。

【画像】目黒蓮「晴れ風」春ビジュアル／話題になった和装姿の冬ビジュアル

■「キリン晴れ風」桜デザイン缶を手にする目黒蓮

投稿では、「桜を守るビール、キリン晴れ風。」というコメントとともに、ブランド初となる桜デザイン缶を紹介。現在発売中の期間限定商品であることも伝えている。

公開されたビジュアルでは、目黒が白Tシャツと淡いミントカラーのシャツを着用した爽やかな装いで、グラスにビールを注ぎながら笑顔を見せる姿が収められている。

手に持った「キリン晴れ風」は、桜をモチーフにした限定デザイン缶。春らしいカラーリングのパッケージが印象的で、桜の花びらが舞う背景と相まって、季節感あふれるビジュアルに仕上がっている。

ファンからは「爽やか」「かわいすぎ」「春めめも良い」「前髪重めでかわいさ100倍」「めめの笑顔に癒される」「晴れ風ビジュで一番好きかも」といった声が寄せられている。

■目黒蓮の和装姿が爽やかな冬ビジュアルも話題に

Snow Man

