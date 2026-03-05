ジャンプ漫画家、桑田佳祐のイラスト描き大反響「そっくり！」「特徴とらえて」
歌手・桑田佳祐の新曲「人誑し／ひとたらし」が、テレビアニメ『あかね噺』（4月4日より放送開始）のオープニング主題歌に決定した。これを記念して、作者・馬上鷹将（作画）が描いた桑田の描き下ろしイラストが公開された。着物姿に身を包んだ桑田が自身のギターを持つ、印象的な一枚になっている。
【画像】顔そっくり！『あかね噺』作者が描いた桑田佳祐のイラスト
また、公開された動画では、アニメーション化された桑田が登場し、羽織をまとった桑田が高座に上がり、落語家さながらに語り始める。「ええ、どうも。お運びいただきまして、ありがとうございます。桑田佳祐でございます。さて、本日はひとつご報告がございまして。不肖、私 桑田佳祐、この度テレビアニメ『あかね噺』の主題歌を書かせていただくことに相成りました。若者たちの活躍に華を添えられますよう、精魂込めて作らせていただきました！『あかね噺』どうぞお楽しみに！」と伝えている。
週刊少年ジャンプで連載中の『あかね噺』は、本格落語物語。主題歌として発表された「人誑し／ひとたらし」は、アニメサイドおよび集英社の漫画原作、作画担当者や担当編集をはじめとする『あかね噺』チームから“主題歌は桑田さんしかいないんです!!”という熱烈オファーを受けて桑田が快諾したといい、同アニメのために作詞作曲を手がけた完全書き下ろし楽曲となっている。
今回の公開されたイラストやPVにネット上では「アニサマに桑田さんが出る世界線が生まれただと…？」「ステキすぎるイラスト ありがとうございます」「特徴とらえていらっしゃる！ギターがそばにあるところが桑田さんらしい！」「着物姿似合ってて是非コナンやアンパンマンも！ちびまる子ちゃん以来？クレヨンしんちゃん映画ドラえもんも！お願い」「流石にエグすぎる」「アニメもイラストもそっくりですね！」など驚きの声が出ている。
