20th Century全国ツアー『～唄う人 踊る人～』開催決定！トニセン3人のコメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

20th Centuryが、2026年6月5日より全国ツアー『20th Century Live Tour 2026 ～唄う人 踊る人～』を開催することを発表した。

■長年ステージに立ち続けてきたトニセンが「唄うこと」「踊ること」という原点に立ち返る！

本ツアーは、2024年に開催された『20th Century Live Tour 2024 ～地球をとびだそう！～』以来、約2年ぶりとなる全国ツアーで、全国8都市17公演を予定している。

ツアータイトル『～唄う人 踊る人～』には、長年ステージに立ち続けてきた20th Centuryが、「唄うこと」「踊ること」という原点に立ち返り、これからも唄い、踊り続けていくという想いが込められている。

本ツアーのライブ演出は、トニセンメンバーと共に、最新曲「ネバギバ ~Never Give Up!~」 でも振付を担当した、SAMが担当。トニセンならではの温かさと遊び心、そして円熟したパフォーマンスで、幅広い世代にその魅力を届けるツアーとなる。

長年応援してきたファンはもちろん、初めて20th Centuryのステージに触れる観客にも、“トニセンならでは”のエンターテインメントを体感できるライブツアーになりそうだ。

2年ぶりの全国ツアーで、トニセンがどのようなステージを見せてくれるのか注目される。

■20th Century コメント

■ライブ情報

『20th Century Live Tour 2026 ～唄う人 踊る人～』

06/05（金）福岡・福岡サンパレス

06/13（土）宮城・仙台サンプラザホール

06/18（木）神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

06/19（金）神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）

06/27（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

06/28（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

06/30（火）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

07/02（木）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

07/03（金）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

07/13（月）埼玉・ソニックシティ 大ホール

07/14（火）埼玉・ソニックシティ 大ホール

07/20（月・祝）大阪・オリックス劇場

07/21（火）大阪・オリックス劇場

■関連リンク

ツアー詳細はこちら

https://starto.jp/s/p/artist/57

■【動画】20th Century / ネバギバ ~Never Give Up!~ MV