日経225先物：5日正午＝1680円高、5万5650円
5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1680円高の5万5650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万5713.27円に対しては63.27円安。出来高は4万3793枚となっている。
TOPIX先物期近は3717ポイントと前日比97ポイント高、現物終値比9.07ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55650 +1680 43793
日経225mini 55650 +1675 605742
TOPIX先物 3717 +97 72605
JPX日経400先物 33670 +885 5057
グロース指数先物 736 +31 5977
東証REIT指数先物 1991 +37 133
株探ニュース
