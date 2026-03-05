　5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1680円高の5万5650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万5713.27円に対しては63.27円安。出来高は4万3793枚となっている。

　TOPIX先物期近は3717ポイントと前日比97ポイント高、現物終値比9.07ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55650　　　　 +1680　　　 43793
日経225mini 　　　　　　 55650　　　　 +1675　　　605742
TOPIX先物 　　　　　　　　3717　　　　　 +97　　　 72605
JPX日経400先物　　　　　 33670　　　　　+885　　　　5057
グロース指数先物　　　　　 736　　　　　 +31　　　　5977
東証REIT指数先物　　　　　1991　　　　　 +37　　　　 133

