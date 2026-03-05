マイケルの甥が“キング・オブ・ポップ”表現 映画『Michael／マイケル』ポスター＆日本版予告解禁 「成長する！マイケル4変化カード」配布も
6月12日より全国公開となる映画『Michael／マイケル』のポスタービジュアルと日本版予告が解禁された。
【写真】絶対ほしい！劇場前売特典「成長する！マイケル4変化カード」
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。グラミー賞を13度受賞し、ロックの殿堂にジャクソン5とソロ名義で2度刻まれた唯一無二の存在は、時代や国境を超え、今なお数え切れないアーティストやファンに影響を与え続けている。
映画『Michael／マイケル』は、マイケルがジャクソン5の一員としてその才能を見いだされた幼少期から、クリエイティブな野心に突き動かされ、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだ軌跡をたどる。制作は、世界的ヒットを記録した映画『ボヘミアン・ラプソディ』のチームが手がけ、主演はマイケルの甥であるジャファー・ジャクソンが務める音楽ファン注目の作品だ。
解禁されたポスタービジュアルは、「伝説が始まる」というコピーを掲げ、マイケルの遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソンが“キング・オブ・ポップ”誕生の瞬間を鮮烈に表現している。
4月3日からムビチケ前売券（カード／オンライン）の発売も決定。ムビチケカード特典として、見る角度によって異なる絵柄が見えるレンチキュラーカード「成長する！マイケル4変化カード」が数量限定で通販と全国の上映映画館で配布される（一部の映画館を除く／なくなり次第、終了予定）。
