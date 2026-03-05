メリル・ストリープ×アン・ハサウェイ、20年ぶり再共演！ 『プラダを着た悪魔２』が今年のGWに日米同時公開
“おしゃれと仕事のモチベーション”として、20年近く愛され続けている映画『プラダを着た悪魔』(2006年)。その続編『プラダを着た悪魔 2』が、2026年5月1日(金)に日米同時公開される。
【写真】長い年月を経て、今やミランダと肩を並べるほどの自信と存在感を感じさせるアンディ
■働く女性のバイブル――名作をもう一度おさらい
前作『プラダを着た悪魔』の舞台は、誰もが憧れるニューヨークのファッション業界。ジャーナリスト志望のアンドレア(以下、アンディ)は、一流ファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用される。完璧主義で“悪魔”のようなミランダの容赦ない要求に振り回されながらも、アンディは必死に食らいつき、次第にファッションの仕事にやりがいを見出していく。どのシーンを切り取ってもファッショナブルな世界観、誰もが共感し応援したくなるアンディの成長ストーリーに、世界中の女性たちが心をつかまれた。
衣装を手がけたのは『セックス・アンド・ザ・シティ』でもお馴染みのスタイリスト、パトリシア・フィールド。真面目なジャーナリスト志望だったアンディが、シャネルのツイード・ジャケットやロングブーツを鮮やかに着こなす“垢ぬけ変身”も大きな話題となった。
■“あの4人”が帰ってくる！伝説的キャストが20年ぶりに再集結
続編で何よりうれしいのは、前作のキャスト陣がそろって戻ってくることだろう。前作でゴールデングローブ賞主演女優賞(ミュージカル／コメディ部門)を受賞したメリル・ストリープがミランダ役で、世界中を虜にしたアン・ハサウェイがアンディ役で再共演。さらに、ミランダのアシスタント・エミリー役を務めたエミリー・ブラント、「ランウェイ」のアートディレクター・ナイジェル役のスタンリー・トゥッチも続投する。
また、制作サイドではデヴィッド・フランケル監督と、『幸せになるための27のドレス』など女性をエンパワーメントする作品を手がけてきた脚本家アライン・ブロッシュ・マッケンナのタッグも再び組まれている。前作の世界観を継ぐゴージャスさと、観る者の心を動かすヒューマンドラマに期待が高まる。
■ミランダの“悪魔ぶり”は健在!?予告編映像から読み解く“その後”
公開された最新の予告編映像では、自信とたくましさを兼ね備え、「ランウェイ」編集部を久しぶりに訪ねるアンディの姿から始まる。ファッション界の頂点に君臨し続け、シャープでエレガントなルックスにさらに磨きのかかったミランダと、右腕ナイジェルの名コンビも健在だ。しかしミランダはあの頃を思い出させる怪訝な顔でアンディを見つめ、「失礼、この人は？私も知ってる？」と鋭い一言を浴びせる――“毒舌っぷり”もしっかり磨きがかかっている。
続いて、マドンナが歌う前作のあのテーマソング『Vogue』にのせ、かつてのように世界を飛び回るミランダへ同行しながら、アンディが忙しく奔走する仕事ぶりを映し出す。そして後半には、前作でミランダのアシスタントを務めていたエミリーの姿が。アンディを見つけると「幻覚を見ているのかしら？」と皮肉たっぷりに言い放つなど、こちらもワードチョイスの切れ味が増している。
報じられている情報によると、かつてミランダのアシスタントだったエミリーは、本作ではラグジュアリーブランドの重役に転身。引退を間近に控えるミランダと、広告収入をめぐって対峙する構図が描かれるという。かつての上司・部下関係がビジネス上のライバルに――こうした新たな人間模様も、働く女性には見逃せない展開になりそうだ。
前作が公開された2006年から20年。ファッション業界はデジタル化やSNSの浸透、インフルエンサーの台頭によって大きく様変わりした。雑誌メディアの影響力も変化するなか、続編でその時代の移り変わりがどう反映されるかも注目したい。
「自分をもう少し輝かせたくなる」「明日からまた頑張ろう」――観るたびにそう思わせてくれるのが『プラダを着た悪魔』だった。その続きの物語が、2026年のGWに映画館で公開される。
映画『プラダを着た悪魔2』作品概要
監督：デヴィッド・フランケル
脚本：アライン・ブロッシュ・マッケンナ
キャスト：メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、ケネス・ブラナー ほか
2026年5月1日(金)日米同時公開
(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
