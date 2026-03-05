辻希美、自宅リビングの次女・夢空ちゃん専用スペースを“新装” 成長にあわせて新しい収納を設置「いい感じですね〜」「ゆめちゃん幸せや」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が、5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅リビングに作った、第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）のベビー用品収納スペースを“新装”する様子を公開した。
【動画】「いい感じですね〜」自宅リビングの夢空ちゃん専用スペースに新しい収納を設置する辻希美 ※完成は9分頃
辻は昨年9月の動画で「【ゆめ用品】愛用アイテムをまとめて“夢空スペース”を作りました」と題し、夢空ちゃんのためのアイテムをまとめた自宅の一角を披露していたが、今回は「【夢空の棚】ゆめの服が増えたので希空と棚を組み立て 説明書を見ずに組み立てた結果…無事完成？」と題し、そのスペースに新しく棚を設置する様子を紹介した。
夢空ちゃんの成長にあわせて収まらなくなった量の服を収納するために、棚を新しく購入。「希空に手伝ってって言ったんです。そしたら目の前でポテチ食べてる」と長女・希空（のあ・18）に文句を言いながらも、2人で和気あいあいとした様子で楽しそうに組み立てていく。
辻が説明書を見ないで組み立て始めたり、途中で組み立て位置を間違えるハプニングが起きたりしながらも着々と完成させていく様子を披露した。
終盤では夢空ちゃんの洋服などの愛用品を、完成した棚に収納しながら紹介。最後には100円均一の収納グッズなどを活用し、さらに利便性を高めていきたいと今後についても明かしていた。
コメント欄には「いい感じですね〜」「ゆめちゃん幸せや」「夢しゃん私よりお洋服多い」「姉妹みたいな2人が尊いな〜」「可愛い服がある限り辻ちゃんの爆買い速度とチェストの収納力との争奪戦だね〜フリマ開催しよう」など、さまざまな声が寄せられている。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【動画】「いい感じですね〜」自宅リビングの夢空ちゃん専用スペースに新しい収納を設置する辻希美 ※完成は9分頃
辻は昨年9月の動画で「【ゆめ用品】愛用アイテムをまとめて“夢空スペース”を作りました」と題し、夢空ちゃんのためのアイテムをまとめた自宅の一角を披露していたが、今回は「【夢空の棚】ゆめの服が増えたので希空と棚を組み立て 説明書を見ずに組み立てた結果…無事完成？」と題し、そのスペースに新しく棚を設置する様子を紹介した。
辻が説明書を見ないで組み立て始めたり、途中で組み立て位置を間違えるハプニングが起きたりしながらも着々と完成させていく様子を披露した。
終盤では夢空ちゃんの洋服などの愛用品を、完成した棚に収納しながら紹介。最後には100円均一の収納グッズなどを活用し、さらに利便性を高めていきたいと今後についても明かしていた。
コメント欄には「いい感じですね〜」「ゆめちゃん幸せや」「夢しゃん私よりお洋服多い」「姉妹みたいな2人が尊いな〜」「可愛い服がある限り辻ちゃんの爆買い速度とチェストの収納力との争奪戦だね〜フリマ開催しよう」など、さまざまな声が寄せられている。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。