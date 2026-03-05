午後も雲が広がり、昼過ぎまではにわか雨・にわか雪のところも【これからの天気(3月5日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。
上・中越では昼過ぎまで、下越と佐渡では夜のはじめごろまで高波に注意してください。
◆5日(木)これからの天気
午後も雲の広がるところが多く、昼過ぎまではにわか雨やにわか雪のところがありそうです。
沿岸部では、ときおり北西の風が強まるでしょう。
降水確率は、山沿いを中心にやや高いところがあります。
◆5日(木)の予想最高気温
最高気温は、4～10℃の予想です。
昨日と同じくらいで、この時期らしい気温のところが多くなるでしょう。
