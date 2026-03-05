高橋大輔、『ぽかぽか』卒業を発表「色々学ばせていただいて」2年にわたり出演…最後はビリビリ棒で大転倒
プロフィギュアスケーターの高橋大輔が、5日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。卒業することが発表された。
【写真】かっこいい！ゆるふわヘアでガッツポーズの高橋大輔
3月中にロケのVTRは放送されるというが、スタジオ生出演はこの日が最後。番組の冒頭、ハライチの澤部佑が「だいちゃん（高橋）がきょうで生放送最後ということで。きょうで生放送卒業」と話した。2年間務めた高橋は「やっと慣れてきたのに」と惜しんでいた。
番組の終盤では、高橋が当初のVTRを見ながら「成長できなかったかもしれないですけど、色々学ばせていただいてバラエティとはこういうことなのかと思った」と2年間を振り返った。
高橋が“一番楽しかった企画”と話した電流ビリビリ棒チャレンジに共演者と手をつないで挑戦。電流を食らって共演者とともに転倒した。
高橋は「ビリビリはもう二度とやりたくない」とおどけた。澤部から「ぜひゲストで遊びに来てください」と声を掛けられ、最後はおなじみのポーズで締めていた。
高橋は木曜日のレギュラーメンバーとして、2024年4月から出演していた。
