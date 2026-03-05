いま気になる話題について、マチのみなさんにお話を聞いてきました。



（宮永キャスター）「３月になりましたがまだまだ寒い日が続きますね。雪かきなど冬の疲れは溜まっていませんか？そんな時には温泉で癒したいところですよね。私はやっぱり定山渓温泉でしょうかね。みなさんのおすすめの道内の温泉はどこでしょうか？」



『あなたが実際に行って良かった“道内おすすめの温泉地”は？』





（宮永キャスター）「道内のおすすめの温泉は？」（北見市在住）「登別（温泉）が良かったかな。修学旅行とかで行っていたから久しぶりに行ってお湯が気持ち良かったかな」登別温泉をあげる方やー（宮永キャスター）「道内のおすすめの温泉は？」（札幌市在住）「定山渓とか道東の鶴雅リゾートにかなり前に（行った）。（定山渓温泉は）観光客や海外の方も来られるのでいいんじゃないでしょうか」（旭川市在住）「ことしの年始に知床（ウトロ）のホテルに行ったけど、そこでホテルの温泉がすごく良かった。チェックアウト前に、誰も入っていない温泉に普通の私服で行って写真を撮ることができた」全国的にも有名な温泉地をあげる方が多くいらっしゃいました。

大手旅行会社じゃらんによると、道内の温泉地の人気ランキングは、２位に有珠山のふもとにある洞爺湖温泉や、７位に音更町にある十勝川温泉などがランクインしています。



マチの皆さんの中には穴場の温泉地を推す方もー



（千歳市在住）「この間、東神楽町の花神楽の温泉（に行って）、露天風呂がすごく広かった。お湯で言ったら浜頓別町の温泉。クッチャロ湖の横にある温泉で、お湯がすごくしっとりしている。レストランが併設されていて、白鳥を見がてらお出かけにはぴったりかな」



（宮永キャスター）「道内のおすすめの温泉は？」



（札幌市在住）「小金湯とかはリラックスできる場所もあって子連れでも行きやすい。下川町にある五味温泉に昔行ってすごく良かった。山の奥の奥の方だけど（温泉が）すごく肌に良くてつるつるになった。特に冬の雪がある中での露天風呂はすごく良い。ちょっと髪の毛が凍ったりして。あと帰りに下川町のうどんを食べて帰った」



自分だけのとっておきの温泉地を教えてくれた方もいました。



そしてこんな方もー



（宮永キャスター）「どこの温泉に行ったことがある？」



（子ども）「登別（温泉）かな」



（札幌市在住）「去年の６月に （息子の６歳の）誕生日の時に『温泉行こうね』と言って行った。やっぱり冬の露天風呂が、外は寒いのに体ポカポカが好き。あしたから温泉に（１泊２日で）行って温まってこようと思っています」



（宮永キャスター）「どこの温泉に行くの？」



（子ども）「トマム」



取材をした翌日からトマムにある星野リゾートの温泉に家族と行ったようで、温泉やプールで遊んで冬の寒さで疲れた体や心も癒されたということです。



みなさんのお気に入りの温泉地はどこでしょうか？