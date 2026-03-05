草なぎ剛主演平成の伝説ドラマ『フードファイト』Huluで先行配信へ “俺の胃袋は宇宙だ！”再び
俳優の草なぎ剛主演のドラマ『フードファイト』シリーズが、3月6日から動画配信サービス「Hulu」で一挙先行配信されることが決定した。2000年に放送された連続ドラマ全11話に加え、スペシャルドラマ『フードファイト 香港死闘篇』『フードファイト 深夜特急死闘篇』（ともに2001年放送）もあわせて配信される。
【画像】円熟味もぐっと増した草なぎ剛の近影
本作は、脚本家・野島伸司が企画を手がけた異色のエンターテインメントドラマ。食品会社の清掃員・井原満（草なぎ）が、経営難に陥った孤児院を救うため、闇の大食いバトルゲーム「フードファイト」で賞金を稼ぎ続ける姿を描く。
命懸けの大食い対決と、孤児院を思う満の純粋な行動が視聴者の心をつかみ、当時大きな話題を呼んだ。満の決めせりふ「俺の胃袋は宇宙だ！」も強烈なインパクトを残し、平成のドラマ史に残る異色作として今なおファンの間で語り継がれている。
共演には、満に次第にひかれていく孤児院のボランティア・田村麻奈美役の深田恭子、満に目をかける食品会社会長夫人・宮園冴香役の宮沢りえのほか、筧利夫、田辺誠一、八千草薫、佐野史郎らがレギュラー出演。満が飼う九官鳥・九太郎の声を木村拓哉が担当していることでも知られる。
さらに大食いバトルの対戦相手として、市川染五郎（現・松本幸四郎）、桜井幸子、さだまさしら個性豊かなゲストが登場。スペシャルドラマ版では「香港死闘篇」に安達祐実や河村隆一、「深夜特急死闘篇」に岸部四郎や泉ピン子、桂歌丸、萩本欽一らが出演し、物語を盛り上げた。
主題歌はSMAPのミリオンヒット曲「らいおんハート」。作詞を野島伸司が手がけ、作品の世界観と重なるバラードとして大きな話題となった。
草なぎは今回の配信決定について「今、改めてこの作品が配信されることをとてもうれしく思っています！撮影当時を振り返ると、深田恭子さんと香港で撮影した思い出がとても楽しくて今でも覚えています！すごく懐かしく感じますね。野島伸司さんの脚本は唯一無二の世界観で、若かりし僕の心を心底ふるわせていただきました。時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！ぜひとも楽しみにご覧ください！」とコメントを寄せている。
