【きょうから】「分身コアラ」に「マッスルコアラ」…“クセ強”だけど愛らしい『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』に”個性派コアラ”大集合
DLEはきょう5日から、「DLEオンラインくじ『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』」の販売を開始した。長年親しまれてきたロッテの「コアラのマーチ」の中でも、シュールで愛らしい個性的な絵柄に焦点を合わせた企画で、すべて実際の菓子で展開されている絵柄を使用した商品をラインナップする。
【画像】「分身コアラ」に「マッスルコアラ」…”個性派コアラ”全部見せ
同くじはハズレなし。クッションやマグカップなどのA〜E賞に加え、購入特典やWチャンス賞も用意する。個性派コアラたちの新たな一面を楽しめる内容となっている。
A賞は、約30センチのビッグサイズのクッション（全1種）。使用絵柄は「分身コアラ」で、フワフワの手触りと存在感が特徴だ。B賞は電子レンジ使用可能なマグカップ（全1種）。「マーチくん」「ほんものみたいなコアラ」「にしきあなごコアラ」「おまぬけコアラ」「マンガコアラ」「エッグコアラ」「クレーンコアラ」「マッスルコアラ」「アクスタコアラ」の絵柄をあしらう。
C賞は約8センチのアクリルキーホルダー（全8種）、D賞は約5.5センチのアクリルキースタンド（全8種）、E賞は缶バッジ（全8種）。いずれも「ほんものみたいなコアラ」「にしきあなごコアラ」「おまぬけコアラ」「マンガコアラ」「クレーンコアラ」「マッスルコアラ」「アクスタコアラ」「分身コアラ」などの絵柄を使用する。
購入特典として、1会計につき5枚購入ごとにアクリルコースター（全8種）をランダムで1枚プレゼント。さらにWチャンスとして、「アクスタコアラ」をビッグサイズにした「BIGアクリルスタンド」（全1種）を、購入者の中から抽選で10人に贈る。
販売価格は1枚790円（税込）。送料は初回のみ770円（税込）で、2回目以降の注文は送料無料。販売は5日からの期間限定で、発送は7月〜9月頃を予定している。販売はDLEオンラインくじ公式サイトで行う。
