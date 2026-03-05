パク・ヒョンシク、日本ファンミーティングをTELASAで独占生配信 『青春ウォルダム』『相続者たち』など出演作も配信
韓国の俳優パク・ヒョンシクが、12日にファンミーティング『2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together - Our Second Story]』を開催。その模様を、午後6時からTELASAで独占生配信するが決定した。
【画像】ブラック×ホワイトでスタイリッシュなパク・ヒョンシク
2017年放送の大ヒットドラマ『力の強い女 ト・ボンスン』でブレイクを果たし、日本での知名度を一気に高めたパク・ヒョンシク。その後も『花郎＜ファラン＞』や『ハピネス』など話題作に出演し、ロマンスからシリアスまで幅広い役柄を演じ分ける確かな演技力で高い評価を獲得。韓国内外で人気を誇る俳優として、確固たる地位を確立している。昨年9月には幕張メッセで自身初となるファンコンサート『PARK HYUNG SIK 2025 FANCON [BEGINNING]』を開催。オリジナルの日本語曲を披露したことも大きな話題となり、その注目度はますます高まり続けている。
今回は、日本公式ファンクラブ「SIKcret JAPAN」の創立2周年を記念して、来日ファンミーティング『2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together - Our Second Story]』を開催。12日に東京国際フォーラム、15日はグランキューブ大阪にて開催。東京公演の模様をTELASAで独占生配信する。
公演タイトルには、“パク・ヒョンシクとSIKcretが描く物語はこれからもずっと続いていく”という意味が込められており、パク・ヒョンシクは「タイトルに込められた意味のように、SIKcretのみなさまとまた新しいページを一緒に作っていけることをとても楽しみにしています」とコメント。さらに、「SIKcretのみなさんと一緒に2周年をお祝いできたらうれしいです」と喜びの想いを明かしている。
またTELASAではライブ配信を記念して、パク・ヒョンシクが出演したドラマ作品などを見放題配信。『相続者たち』や『上流社会』『青春ウォルダム』『シリウス』が続々登場する。
■パク・ヒョンシク出演作品 見放題配信予定
『青春ウォルダム』（配信中）
『相続者たち』（3月10日 配信開始）
『シリウス』（3月10日 配信開始）
『上流社会』（3月12日 配信開始）
【画像】ブラック×ホワイトでスタイリッシュなパク・ヒョンシク
2017年放送の大ヒットドラマ『力の強い女 ト・ボンスン』でブレイクを果たし、日本での知名度を一気に高めたパク・ヒョンシク。その後も『花郎＜ファラン＞』や『ハピネス』など話題作に出演し、ロマンスからシリアスまで幅広い役柄を演じ分ける確かな演技力で高い評価を獲得。韓国内外で人気を誇る俳優として、確固たる地位を確立している。昨年9月には幕張メッセで自身初となるファンコンサート『PARK HYUNG SIK 2025 FANCON [BEGINNING]』を開催。オリジナルの日本語曲を披露したことも大きな話題となり、その注目度はますます高まり続けている。
公演タイトルには、“パク・ヒョンシクとSIKcretが描く物語はこれからもずっと続いていく”という意味が込められており、パク・ヒョンシクは「タイトルに込められた意味のように、SIKcretのみなさまとまた新しいページを一緒に作っていけることをとても楽しみにしています」とコメント。さらに、「SIKcretのみなさんと一緒に2周年をお祝いできたらうれしいです」と喜びの想いを明かしている。
またTELASAではライブ配信を記念して、パク・ヒョンシクが出演したドラマ作品などを見放題配信。『相続者たち』や『上流社会』『青春ウォルダム』『シリウス』が続々登場する。
■パク・ヒョンシク出演作品 見放題配信予定
『青春ウォルダム』（配信中）
『相続者たち』（3月10日 配信開始）
『シリウス』（3月10日 配信開始）
『上流社会』（3月12日 配信開始）