“イクラちゃん”愛車におぎやはぎ驚き「でかいなー」 “アメ車”300台乗り継ぐきっかけの1台は53年前の“大衆車”
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、7日に放送される。今回は、車好きで知られる歌手の井倉光一を迎え、「愛車遍歴的 教えて！イクラちゃん！ アメ車の魅力を語りまSHOW！」を送る。
【最新番組カット】かっこいい…イクラちゃんが“アメ車”300台乗り継ぐきっかけの1台の全貌
“イクラちゃん”は「The Moon Dogs」のボーカルというミュージシャンの一面に加え、歯に衣着せず発言からバラエティーでも活躍中。さらに、車愛好家の間では、芸能界きってのアメ車好きとして知られている。矢作から「若いころから一筋です、あの方は」と紹介され、「偏愛者です」と自虐で返す。これまで乗ったアメ車は300台以上といい、今では「AMEFES」と題した、アメ車のイベントも開催するほどの筋金入り。番組では、“イクラちゃん”のアメ車コレクションが登場する。
最初に登場したのは、1973年に登場した『シボレー モンテカルロ』。全長5430ミリ、ホイールベース2950ミリという超ロングサイズにおぎやはぎは「でかいなー」と驚くも、イクラちゃんに言わせれば「これでミッドサイズ」だというアメ車のスケールの大きさを感じさせる1台。「ブルーバードとかカローラみたいな大衆車」という説明に、矢作は「どう考えても大衆車の形じゃないけどね」とツッコむ。
何でも、イクラちゃんが“アメ車道”に進むきっかけになった1台だそう。「悔しくて…」という、そのいきさつも語る。2ドアながら5人乗りというバランス。燃費が悪いイメージに「6キロ/Lはエコカー」など、イクラちゃんは悪ノリ発言を繰り出す。
【最新番組カット】かっこいい…イクラちゃんが“アメ車”300台乗り継ぐきっかけの1台の全貌
“イクラちゃん”は「The Moon Dogs」のボーカルというミュージシャンの一面に加え、歯に衣着せず発言からバラエティーでも活躍中。さらに、車愛好家の間では、芸能界きってのアメ車好きとして知られている。矢作から「若いころから一筋です、あの方は」と紹介され、「偏愛者です」と自虐で返す。これまで乗ったアメ車は300台以上といい、今では「AMEFES」と題した、アメ車のイベントも開催するほどの筋金入り。番組では、“イクラちゃん”のアメ車コレクションが登場する。
何でも、イクラちゃんが“アメ車道”に進むきっかけになった1台だそう。「悔しくて…」という、そのいきさつも語る。2ドアながら5人乗りというバランス。燃費が悪いイメージに「6キロ/Lはエコカー」など、イクラちゃんは悪ノリ発言を繰り出す。