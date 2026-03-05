『劇場版 ご注文はうさぎですか？』ビジュアル第2弾＆ムビチケ絵柄解禁 AJイベントに声優登壇
人気アニメ『ご注文はうさぎですか？』（ごちうさ）の新作アニメ『劇場版 ご注文はうさぎですか？〜We Are Family!〜』のティザービジュアル第2弾が解禁された。
【画像】全種類ほしい！『劇場版 ごちうさ』ムビチケの絵柄＆特典ファイル
また、28日より「AnimeJapan 2026」博報堂DY ミュージック&ピクチャーズブースにて「クリアファイル付きムビチケカード」の先行販売を実施するほか、キャスト登壇イベントと橋本裕之総監督と名和宗則副監督のスタッフトーク&ごちうさ音楽クリエイターのPandaBoY によるDJステージの開催も決定した。
同アニメは、『まんがタイムきららMAX』（芳文社）で連載中のKoi氏による4コマ漫画が原作で、ラビットハウスという喫茶店に下宿し、店員として働く主人公・ココアらの日常を描いた物語。
テレビアニメ第1期が2014年4月〜6月、第2期が2015年10月〜12月、第3期が2020年10月〜12月にかけて放送された。
【イベント概要】
・開催日時：3月28日（土）11：10〜11：40
・ブース：博報堂DY ミュージック&ピクチャーズブース（東5ホール J-45）
・出演者：佐倉綾音（ココア役）、水瀬いのり（チノ役）
・開催日時：3月29日（日）12：20〜13：00
・ブース：博報堂DY ミュージック&ピクチャーズブース（東5ホール J-45）
・出演者：PandaBoY（DJ）、橋本裕之（総監督）、名和宗則（副監督）、MC：藤平直孝（音楽プロデューサー）
■『劇場版 ご注文はうさぎですか？〜We Are Family!〜』
・STAFF
原作：Koi（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載）
総監督：橋本裕之
監督・脚本：天衝
副監督：名和宗則
キャラクターデザイン：矢野茜
アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ
・CAST
ココア：佐倉綾音
チノ：水瀬いのり
リゼ：種田梨沙
千夜：佐藤聡美
シャロ：内田真礼
マヤ：徳井青空
メグ：村川梨衣
