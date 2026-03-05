前原瑞樹、初のグルメナビゲーターに 「ただただ感動してグルメバーガーを味わう時間になりました（笑）」BSテレ東で2週連続放送
BSテレ東は6、13日の2週にわたり『休日、激うまバーガーにかぶりつく』を放送する。今ノリにのっている俳優・前原瑞樹が初のグルメナビゲーターに挑む。
【番組カット】ガブッ！激うまバーガーにかぶりつく前原瑞樹
頑張った自分へのご褒美に。休日、思わず食べたくなる人気グルメバーガーにかぶりつくのは、昨年、社会現象にもなったドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で主人公の後輩役で注目され、さらに連続テレビ小説『ばけばけ』では憎めない借金取り役、大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演する前原。休日に思わず食べたくなる人気のグルメバーガーにかぶりつく深夜の背徳グルメ番組となっている。
日本独自の発展を遂げたハンバーガーのジャンル「グルメバーガー」の話題店を実際に訪れ、味はもちろんのこと、知られざる店主のこだわりや苦悩など、グルメバーガーという作品に込められた魅力を余すところなく伝える。
前原はBSテレ東バラエティ初出演。ロケ中に垣間見える、意外な素顔にも注目だ。
■前原瑞樹 コメント
――グルメバーガーの世界に触れてみて、いかがでしたか？
一口食べるごとに味が変化していったりと、グルメバーガーの味の深みについて知ることができました。ハンバーガーといっても本当に幅広くて、いろんな種類があることにも驚きましたし、ハンバーガーに対するイメージがガラッと変わりました。「食べたらわかりますよ！この美味しさ」と胸を張って言えます。
――今回の撮影を振り返ってみていかがですか？
スタッフさんから「前原さんが美味しく食べるところを撮影できればいいから」と言っていただけたこともあり、ただただ感動してグルメバーガーを味わう時間になりました（笑）。かなり“素”の時間でしたね。
また、料理人の方とじっくりお話しする機会もなかなかないので、すごく勉強になりました。美味しいのはもちろんなんですが、その「美味しい」にたどり着くまでにはいろいろな物語があるんだなと感じました。
――店主の方々とお話しされて、ご自身の俳優業と重なる部分はありましたか？
料理人の方たちの「とにかく美味しいグルメバーガーがつくりたい」「ハンバーガーが好きだ」というものすごい熱量は、僕の「演技をするのが好き」「映画や舞台を見るのが好き」という気持ちと全く一緒だなと共感しました。「熱量なくして、一本の道は進んでいけないんだな」と改めて思いましたし、僕自身もこれからも熱い気持ちでやっていきたいと刺激を受けました。
――ちなみに、前原さんは普段どんな休日を過ごされていますか？
飲みに行くことが多いですね。あとはサウナに行ったり、演劇や映画、野球観戦に行ったり。でも、家でゴロゴロするのも好きです。今回は、番組で素敵な一日を過ごさせていただきましたが、こんな休日、めちゃめちゃアリだと思います。ご褒美休日のごはんは、グルメバーガーで決まりですね！
