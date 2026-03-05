『幻想水滸伝』10月放送開始 PV解禁で八代拓、安済知佳ら追加キャスト8人発表
テレビアニメ『幻想水滸伝』が10月より放送されることが決定した。あわせて第1弾PVと追加キャストが発表された。PVでは主人公のリリュウやジョウイをはじめ、物語を紡ぐメインキャラクターたちが登場している。
追加キャストは「ルカ・ブライト」は八代拓、「ジル・ブライト」は安済知佳、「ラウド」は峰晃弘、「ピリカ」は近貞月乃、「ルック」は村瀬歩、「シュウ」は大塚剛央、「アップル」は青山吉能、「ムクムク」は丹羽正人が演じる。
2025年12月15日に30周年を迎える「幻想水滸伝」シリーズは、1995年の『幻想水滸伝I』の発売以来、作品ごとに108人を超える個性的なキャラクターと重厚なストーリーで人気を博す、コナミデジタルエンタテインメントを代表する大人気RPG（ロールプレイングゲーム）作品となっている。
テレビアニメでは監督を独特の世界観とビジュアルで話題になったアニメ「エクセプション」をはじめ、数々のSF作品の演出を務めてきたサトウユーゾーが担当。アニメーション制作は、KONAMI animationが手掛ける。
■CAST
リリュウ：熊谷俊輝
ジョウイ：土屋神葉
ナナミ：日原あゆみ
ビクトール：小西克幸
フリック：中村悠一
ルカ・ブライト：八代拓
ジル・ブライト：安済知佳
ラウド：峰晃弘
ピリカ：近貞月乃
ルック：村瀬歩
シュウ：大塚剛央
アップル：青山吉能
ムクムク：丹羽正人
