『沈黙の艦隊 北極海大海戦』玉木宏演じる深町洋の未公開シーンなどを追加、Prime Video特別版配信へ
Amazon MGMスタジオ製作のPrime Original映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が、動画配信サービス「Prime Video」で3月20日より世界240以上の国と地域で独占配信予定。このほど、劇場版には含まれていなかった玉木宏演じる「たつなみ」艦長の深町洋が登場する未公開シーンを追加した「Prime Video特別版」として配信されることが明らかになった。
【動画】YouTubeで期間限定公開『沈黙の艦隊』シーズン1ダイジェスト版
本作は、は1988年から96年まで「モーニング」で連載された、かわぐちかいじによる同名漫画（講談社）を実写化したシリーズ第2作。主演とプロデューサーを大沢たかおが務め、制作は『キングダム』『国宝』などを手がけるCREDEUS、監督は『ハケンアニメ！』などの吉野耕平が担当した。
日本映画として初めて海上自衛隊潜水艦部隊の協力を得て撮影され、実物の潜水艦による映像と高度なVFXを融合した迫力ある映像が話題を呼んだ。第1作となるドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』は2024年にPrime Videoで独占配信され、Amazon MGMスタジオが日本で手がけた作品として歴代1位の国内視聴数を記録（※2026年2月時点。Amazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品における配信後365日間の国内視聴数対象）。続編となる本作は2025年9月に劇場公開され、興行収入11億5000万円超を記録している。
今回配信されるPrime Video特別版に追加されるシーンに登場する深町は、海江田と対照的な熱血漢のキャラクターで、かつて同じ潜水艦に乗っていたことをきっかけに対立関係となりながらも互いの能力を認め合うライバル。原作でも人気の高い人物で、物語の新たな展開に期待が高まる。
さらに、津田健次郎が演じる政治家・大滝淳と、江口洋介が演じる内閣官房長官・海原渉の未公開シーンも追加。大滝は民自党から独立した新党「鏡水会」の代表として核抑止力による世界平和を掲げる政治家で、海原は竹上登志雄首相（笹野高史）の右腕として政権中枢を支える人物だ。
今回の発表にあわせて玉木は「私が演じる深町は、劇場版の映画に出演は無かったですが、きっと…その先につながるであろう【Prime Video 特別版】に出演しています。映画を劇場でご覧になった方も、まだご覧になっていない方も、是非この先の為にもご覧になった方が良いと思います笑。劇場とは一味違う【Prime Video 特別版】、皆さまが観たい環境で、集中して観られるコンテンツ。じっくりとお楽しみいただければ幸いです」とコメントしている。
また、本作の配信を記念し、Prime Videoでは前作『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』全8話を無料で、YouTubeではシーズン1を前後編にまとめたダイジェスト版を公開。いずれも今月29日午後11時59分まで。
