お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、4日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。キレのあるダンスを披露した。

この日は「ナイナイミュージックフェス」の出演交渉の様子を放送。交渉のためLDH本社にノーアポで突撃した。

「GENERATIONS」を訪ねた岡村は手押し相撲対決を敢行。事前にフェスの事は伝えず、敗者は勝者の言いなりになるという条件で2本勝負を行った。

最初の対決相手は中務裕太で、鍛え上げられた肉体から繰り出されるひと突きに耐えられずあっけなく敗北。2本目は白濱亜嵐だったが、上手い駆け引きに翻弄され惜しくも敗北を喫した。

試合には負けたものの、片寄涼太から「番組終わられるんですよね。もし機会があればパフォーマンスさせてほしい」と打診が。これに岡村は「できるよー。実は3月4日に『ナイナイミュージックフェス』があります。それに『GENERATIONS』出てくれんかなって思って」と正攻法で頼み込んだ。

続けて「実際『a-nation』でやってるしね『オカレーションズ』」と過去のコラボを回顧し「4日ガチガチで行くから。『オカレーションズ』やるわ」と決意。小森隼から「もしかして“ライジング岡村サン”？練習はたくさんしていただかないと。『Rising Sun』の頭のステップ軽くないとできないですよ」とツッコまれると「今日から何も食べへんわ。引くくらいガリガリになってくる」と冗談交じりに返答して笑いを誘っていた。