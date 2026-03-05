アメリカのトランプ大統領は4日、イランへの軍事作戦について「10点満点中15点だ」と評価し、作戦を継続する考えを示しました。中継です。

軍事作戦を自画自賛し攻撃を続けると表明したトランプ大統領ですが、いつ、どのように終結させるのか見通しは示しておらず、収束する兆しはみえていません。

トランプ大統領

「軍事作戦は非常に順調だ。控えめに言っても10点満点で15点くらいだ。今後もうまくいくだろう」

トランプ大統領は「我々は非常に強い立場にある」と強調し、軍事作戦を「引き続き前進させる」と表明しました。また、「イランの指導部は急速に崩壊している。指導者になろうとする者はみな死んでいく」と語りました。

新たな指導者についてはハメネイ師の二男が有力視されているとの報道があり、ホワイトハウスのレビット報道官は会見で、「情報機関が分析している」と述べました。また、レビット報道官は、トランプ大統領が軍事作戦終了後、イランでアメリカがどのような役割を果たせるか政権内で「積極的に検討している」と明らかにしました。

一方、今回の軍事作戦を受け、議会上院では4日、トランプ氏が議会の承認なしに攻撃を継続できないようにする決議案が採決されました。野党・民主党議員は「トランプ大統領は国民が望んでいないしかも、トランプ氏自身も説明できない戦争に突入させている」と批判しましたが、共和党議員が1人を除き全員が反対し、決議案は否決されました。

ほぼ全ての共和党議員がイランへの軍事作戦を支持したことになります。