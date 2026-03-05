映画「冬のソナタ 日本特別版」が、6日に日本で公開される。4K映像で再編集され、丸の内ピカデリーなど、日本全国76の映画館で上映される（一部映画館では後日公開）。

ペ・ヨンジュンとチェ・ジウによる純愛ドラマは、03年に日本で放送されると一台ブームに。「冬ソナ」の呼称や主演のヨンジュンを「ヨン様」と呼ぶファンもあらわれ、日韓文化交流の先駆けとして、韓国ドラマの代名詞的存在を維持している。

韓国メディアのザ・ファクトは5日「今回の映画化は、23年に日本で上映された20周年を記念して制作されたもの。その後も、日本の視聴者から継続的に劇場版制作の要望が寄せられていた」と報じた。

ファンエンターテインメントは5日「韓流ブームをけん引したドラマ『冬のソナタ』が、再び日本のファンに胸躍る感動を届ける」と伝えた。

同メディアによると、原作ドラマの演出を手掛けたユン・ソックホ監督が映画制作の全工程に参加し、ドラマ「冬のソナタ」のオリジナルサウンドトラック（OST）『最初から今まで』を作曲したイ・ジス音楽監督がオーケストラ中心の編曲を担当した。またOST「My Memory」を含む全曲のオーケストレーション再録音を行った。