ダスキンが運営するミスタードーナツは、春の期間限定商品「桜もちっとドーナツ」を3月11日より販売する。

「桜もちっとドーナツ」は、桜もちをイメージして開発し、桜風味のもちっとした食感の生地と可愛らしい見た目が特徴の“春の風物詩”。2026年はいちご味を組み合わせた「春めくいちごホイップだいふく風」、「花やぐいちごみるくカスタード」、「咲くいちごみるく」、「春かおるいちご風」の全4種類がラインナップされる。

販売期間は3月下旬までで、順次販売を終了予定。一部ショップを除く全国のミスタードーナツ店舗で販売される。

春めくいちごホイップだいふく風（価格：テイクアウト216円、イートイン220円）

花やぐいちごみるくカスタード（価格：テイクアウト216円、イートイン220円）

咲くいちごみるく（価格：テイクアウト216円、イートイン220円）

春かおるいちご風（価格：テイクアウト205円、イートイン209円）

