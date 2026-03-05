【Steamトレンド】 3月5日12時公開 利用料金：無料

リュウズオフィスは3月5日12時、Steamユーザーのためのゲーム発掘サイト「Steamトレンド」を公開した。利用料金は無料。

「Steamトレンド」は、日々大量のゲームがリリースされるSteamで「今流行っているゲーム」や「あなたにぴったりの作品」をいち早く見つけられるキュレーションサービス。

【Steamをもっと身近に、もっと見やすく】

Steamでは日々、膨大な数の新作がリリースされています。そんな中で、自分の好みにぴったり合うゲームを見つけたり、流行のゲームを追ったりするのは簡単ではありません。

「Steamトレンド」は、そんなユーザーの不便を解消するために作られました。Steam上にあふれる情報を見やすく整理し、眺めているだけで「次に遊びたい一本」が見つかるようなサイト構成を意識しました。ぜひ「Steamトレンド」を活用して、あなた好みの一本を発掘してみてください。

「Steamトレンド」4つの特長

1. 国内Steamの「今」がわかるトレンドランキング

Steamの各種データを独自分析し、「今、日本でHOTなゲーム」TOP5をランキング化。他にも「ジャンル別トレンド」、「人気の新作」、「ウィッシュリスト上位」、「セール中」など全19のカテゴリで、Steam上の流行を余すところなくピックアップする。

2. 魅力も懸念点もひと目でわかる「5段階評価＆レビュー抜粋」

各タイトルページでは、ユーザー評価を★1～5で独自に視覚化。さらに、共感を集めている高評価・低評価レビューをそれぞれ抜粋して掲載し、プレイする前に知っておきたい作品の長所や気になるポイントをサクッと把握できる。

3.プレイスタイルに寄り添う独自の分析指標

個別ページには「レビュワーの平均プレイ時間」や「1時間あたりのコストパフォーマンス」といった独自のデータも掲載。プレイスタイルに合ったゲーム選びをサポートし、そのゲームならではの魅力を提示する。

4. 欲しいゲームを逃さない「発売カレンダー」

注目タイトルの発売日をカレンダー形式でまとめ、6カ月先までのスケジュールを網羅。今後のリリース予定を視覚的に把握できるため、ウィッシュリストへの登録や、次に遊ぶゲームの計画づくりがさらにスムーズになる。

