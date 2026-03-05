芳根京子、ノースリーブの個性的ドレス姿に熱視線「スタイルが際立ってる」「お洒落に着こなしてて凄い」
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の芳根京子が3月4日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスの街角でのショットを投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳人気女優「スタイルが際立ってる」ノースリーブドレスで大人の魅力開放
ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）にて主人公メイベル役の日本版声優を務める芳根は、同映画ハッシュタグとともにビーバーやハートの絵文字を添えて、ワールドプレミアで着用したドレス姿を公開。主人公にちなみ、ビーバーを連想させるブラウンのドレス姿を複数枚投稿した。個性的なノースリーブデザインから美しい肌を覗かせており、抜群のスタイルを際立たせる個性的な衣装となっている。
この投稿に「斬新だけど似合ってる」「お洒落に着こなしてて凄い」「やっぱり肌綺麗」「スタイルが際立ってる」「シックな衣装が都会的」「完成された美しさ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳人気女優「スタイルが際立ってる」ノースリーブドレスで大人の魅力開放
◆芳根京子、ノースリーブドレス公開
ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）にて主人公メイベル役の日本版声優を務める芳根は、同映画ハッシュタグとともにビーバーやハートの絵文字を添えて、ワールドプレミアで着用したドレス姿を公開。主人公にちなみ、ビーバーを連想させるブラウンのドレス姿を複数枚投稿した。個性的なノースリーブデザインから美しい肌を覗かせており、抜群のスタイルを際立たせる個性的な衣装となっている。
◆芳根京子の投稿に反響
この投稿に「斬新だけど似合ってる」「お洒落に着こなしてて凄い」「やっぱり肌綺麗」「スタイルが際立ってる」「シックな衣装が都会的」「完成された美しさ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】