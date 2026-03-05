SM初の日本人ガールズグループGPP、人気芸人から直接ロケ指導「120点」絶賛受けるメンバーも
【モデルプレス＝2026/03/05】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）のフジテレビ系ドキュメント番組「GPP Fly〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜」（深夜25時〜）が3月4日に放送された。ロケでの極意を教わった。
【写真】SM初の日本人グループに指導した人気芸人
今回は、アルコ＆ピースの平子祐希が街ロケの極意を伝授。ロケには初々しさ、天真爛漫さが大事だと伝え、過去のルナ、ミア、モモカによる真面目な雰囲気のロケの姿を見て「ひどい」と一蹴。その後もメンバーのロケの様子を指導していき、最終的にはリンカ、ホノカ、アナミのロケ実践が「120点！」と褒められるほどになった。
その後の様子では、韓国での1年半の合宿を経て、ついに日本で音楽活動を始めたGPPに密着。音楽番組やラジオの収録のほか、イベント出演やサイン会など、目まぐるしい活動の様子が収められており、東京・池袋の噴水広場でのリリースイベントの後にはミカが「初めて観てくださった方が多かったと思うので、いかにインパクトを与えるか練習してきたのでそれが伝わったかなって」とファンの前でのパフォーマンスに満足げな表情を浮かべていた。（modelpress編集部）
◆GPP、アルピー平子からロケ術教わる
◆GPP、日本での音楽活動開始「いかにインパクトを与えるか」
