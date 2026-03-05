3児の母・近藤千尋、子供達が“爆食い”した夕食公開「18時までにご飯！20時までに就寝！」生活リズムも明かす
【モデルプレス＝2026/03/05】モデルの近藤千尋が3月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の食卓を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富ですごい」卵4つ使用の卵焼き・鶏肉料理など子供達が“爆食い”した夕食
近藤は「ひじきはいつも混ぜご飯にして子供達爆食い」とコメントし、ひじきの煮物、ネギやえのきが入った鶏肉料理、卵を4個使った卵焼き、トマトやレタス、キュウリなどのサラダの夕食を公開。「ツナ、コーン、ピーマン、人参、ひじき、ごま油、ほんだし、砂糖、醤油、みりん」「チキンはオイスターソース、醤油、砂糖、酒、にんにく、バターでっす」とひじきの煮物と鶏肉料理の材料を紹介し「＃もう食べ始めちゃってる写真でごめんなさい 笑笑」「18時までにご飯！20時までに就寝！everyday！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランスバッチリ」「忙しい中生活リズム守っててえらい」「品数豊富ですごい」「尊敬する」「美味しそう」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
