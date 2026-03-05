上白石萌音、目の手術を報告 海外ロケ中に公表しスタジオ驚き
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の上白石萌音が4日、TBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」（よる8時〜）に出演。目の手術を受けていたことを明かした。
幼少期に住んでいたというメキシコでロケを実施した上白石。UFOの目撃情報が多い地域へ向かい、その正体を探った。UFOを熱心に探している様子の上白石は突然「最近、目の手術して（視力）1.2なんですよ」とICL手術を受けていたことを告白し、スタジオは驚き。「UFOを探すためではないんですけど（笑）」と笑顔を見せつつ「鳥が6匹、モンキチョウ1匹です」と遠くまでよく見えていることをアピールしていた。
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「知らなかった」「大河ドラマに出られるように手術したのかな？」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
