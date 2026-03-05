2児の母・テレ朝八木麻紗子アナ、仕事帰りに娘と作った“ひな祭り料理”披露「彩り綺麗」「尊敬」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/05】テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが3月3日、自身のInstagramを更新。娘が手伝ってくれたひな祭り料理を披露した。
【写真】2児の母・40歳テレ朝美人アナ「仕事帰りでこのクオリティすごい」色鮮やかな手作りちらし寿司
◆八木麻紗子アナ、娘と準備したひな祭り料理披露
八木アナは「仕事から帰って、急いで準備！娘がきゅうりなどの野菜を切ってくれた」「雛人形の飾りつけも間に合いました」と、慌ただしくも充実した桃の節句を報告。色鮮やかな海鮮やいくらが散りばめられたちらし寿司に、男雛と女雛の模様がはいった可愛らしいかまぼこが並ぶ食卓の様子を披露した。さらに風情のある器に盛りつけられた2種類の桜餅も紹介し「健やかな成長と幸せを願って」と、母親としての温かな思いをつづっている。
◆八木麻紗子アナの投稿に反響
この投稿には「娘ちゃんのお手伝いえらすぎ」「成長を感じてほっこりする」「彩り綺麗」「仕事忙しいのに尊敬」「仕事帰りでこのクオリティすごい」「かまぼこ可愛すぎる」「桜餅おいしそう」「手作り感があって素敵なひな祭り」といった反響が寄せられている。
八木アナは、2011年2月27日に同局の野上慎平アナウンサーと結婚。2016年2月に第1子男児が誕生し、2019年5月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
