フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が4日（日本時間5日)、エストニア・タリンで行われ、男子ショートプログラム（SP）で中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が89.51点で首位発進した。蛯原大弥（駒場学園）が81.53点で3位、西野太翔（たいが、星槎国際横浜）が81.14点で4位。躍動する日本勢に衝撃が広がった。

17歳の中田は全ジャンプを決め、スピンとステップもレベル4を揃えた。89.51点は“4回転の神”と称されるマリニンが保持していた、ジュニア世界最高を更新。連覇へ好発進した。

中田と同学年の蛯原も好演技を披露し、81.53点の自己ベスト。2人の1学年下の西野も81.14点の自己ベストを叩き出した。中田が首位、韓国のソ・ミンギュが2位、蛯原が3位、西野が4位。日本勢の躍動に、X上のファンからは感嘆の声が漏れた。

「日本勢は1・3・4位、強い…」

「璃士くん大弥くん太翔くんSP自己ベストおめでとう」

「世界ジュニアすごいことになってる…！」

「世界ジュニアうちの日本がすいませんって感じでワロタ、みんなすごすぎる」

「う、うおお！世界ジュニアもアツい…！！！」

日本勢の表彰台独占にも期待が懸かるフリーは、6日（日本時間7日）に行われる。



