《40・50代》楽な上に、シャレる！！【ハイライトボブ】がとにかく推せるーーッ！

髪に立体感を与えてくれるハイライトは、白髪をぼかしつつ今どきな質感を叶えたい大人世代におすすめです。ベースの色味に細い筋を重ねることで、伸びてきた白髪の根元との境目を曖昧にし、自然な明るさをキープしやすくなるのもポイント。白髪染めに比べてメンテナンスの頻度を減らせて、楽ちんなのも嬉しいところです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、手入れのしやすさと洗練された印象を両立したハイライトボブをご紹介します。

極細ハイライトがなじむ暖色ブラウンのミニボブ

暖色ブラウンをベースに、極細のベージュ系ハイライトを重ねた丸みのあるミニボブです。コントラストを弱めに設定することで、コロンとしたシルエットにナチュラルな奥行きがプラスされています。主張しすぎない繊細な筋感が、上品で落ち着いたオシャレを楽しみたい人にフィットしそうです。

透明感が際立つ切りっぱなしボブ

淡く柔らかなオリーブグレージュに、細めのハイライトで繊細な立体感を加えたスタイル。暗く見せない絶妙なくすみ具合により、派手さを抑えたクリアな髪色を実現しました。切りっぱなしのベースと、髪表面のクシ跡や筋感を強調することで、こなれた雰囲気を醸し出しています。

白髪をぼかす艶やかな丸みショートボブ

ブラウンベースにベージュのハイライトをたっぷりと散らした、丸みのあるショートボブ。細かいハイライトを全体になじませることで、気になる白髪をデザインの一部としてカモフラージュしています。トーンアップも狙える明るいカラーリングは、顔まわりを華やかに見せたい人にもおすすめです。

外ハネとレイヤーを効かせたハイライトボブ

ほど良くくすんだ暖色ブラウンに、ホワイト系の細めハイライトをオンした外ハネボブです。レイヤーを入れつつ髪表面を内側へワンカールさせることで、ハイライトの筋がより立体的に引き立ちます。毛先の軽やかな動きとコントラストのあるカラーが相まって、モダンな印象に仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@sakosakosakosako様、@yuuna__iwama様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里