再入荷キターーーッ！！【3COINS】シンプルブラックが嬉しい◎「オケージョングッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】の「オケージョングッズ」が、待望の再入荷。入園・入学シーズンに便利と話題のアイテムで、一度は購入を逃した人もゲットできるチャンスです。さまざまなフォーマルシーンで活躍するシンプルブラックのため、持っていると何かと役に立ちそう。

学校行事に便利なコンパクトスリッパ

入園式や入学式など、学校行事のときに持参することの多いスリッパ。コンパクトに畳めるものなら、かさばりにくくおすすめです。「携帯用スリッパ」は、付属の巾着にスリッパを二つ折りで収納できるため持ち運びしやすい。黒レース生地をあしらったシンプルなデザインなので、スーツやワンピースにも合わせやすそうです。

何かと増える書類や荷物もスッキリ

携帯用スリッパと併せて持っておくと便利なのが「フォーマルサブバッグ」です。入園・入学式では、持ち帰る書類や荷物が増えることも。シンプルなサブバッグを準備しておけば、増えてしまった荷物も入れられてスマートです。内側にはポケット付きで、小物類が迷子になるのを防げます。

人気なのも納得の【3COINS】の「オケージョングッズ」。入園・入学式シーズンだけでなく、冠婚葬祭などのフォーマルシーンでも活用でき、使い道はさまざま。これから人気が集まることが予想されるので、完売前にぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる