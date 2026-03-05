人気観光スポット「神戸布引ハーブ園」（神戸市中央区）と新神戸（同）を結ぶ「神戸布引ロープウェイ」が４月１日（水）から乗車料金を改定、現行2000円の大人往復券が2500円になる。あわせて同園内にある展望カフェのテラスエリアを大規模リニューアル、料金改定と施設の刷新により、スポット全体の魅力向上と持続的運営の両立を図る。

神戸布引ロープウェイ

改定は、ロープウェイ乗車料とハーブ園入園料を合わせたセット料金が対象。往復券は大人が現行2000円から2500円と500円値上げ、小人（中学生以下）は1000円から1250円に引き上げる。片道券は大人1400円→1900円に、小人700円→950円に改定する。未就学児は無料のまま。そのほか、年間パスポート（1年間有効・大人のみ）4900円などもある。

一方、ハーブ園中腹のエリアに位置する展望カフェ「ザ・ヴェランダ神戸」１階テラスの全面改修も実施。既存テラスを全面改修、水盤を置くほか、大幅に増床し、新たに3つのテラスを新設する。テラス部分には、上質なソファ席やパラソル席などを設置し、神戸の街並みを眼下に望むロケーションを生かし、よりゆっくりと過ごせるラグジュアリーな空間をつくる。新設テラスにはバーカウンターやネット（ハンモック）もお目見えする。４月１日にプレオープンし、４月下旬の本格オープンを目指す。

現在の「ザ・ヴェランダ神戸」テラス

「布引ハーブ園／ロープウェイ」の広報担当者は、「神戸のまちなみを望む新たな絶景空間が誕生します。華やかなガーデンとみずみずしい新緑の中、優雅なひとときをお過ごしください」と話す。問い合わせは078-271-1160。