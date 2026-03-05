古代ローマ人が教える「長生きする秘訣」とは？
現代と同じように古代の人々も長く健康に生きる方法を知りたいと考えており、一部の著述家は100歳を超えて長生きした人の逸話を伝えています。そこで、西オーストラリア大学で古典史の講師を務めるコンスタンティン・パネギレス氏が、古代ローマ人が教える「長生きする秘訣(ひけつ)」について解説しました。
How to live a long and healthy life, according to the ancients
2世紀ごろのローマ帝国で活躍した作家のルキアノスは著書の中で、「中国人のように300歳まで生きると言われる非常に長寿の民族も存在します。彼らの長寿の原因を気候のおかげだと考える人もいれば、土壌のせいだと考える人もいます。また、食生活のせいだと考える人もいます。中国人は、民族全体が水しか飲まないといいます。またアトス山の人々は130歳まで生きると言われており、カルデア人は視力を保つために大麦パンを食べて100歳以上生きると伝えられています」と述べました。
この記述は現代人の視点から見れば不正確かもしれませんが、多くの古代ローマ人が長く健康に生きる方法に興味を持っており、100歳を超える長寿が実現可能だと考えていたことは確かです。
また、ローマ帝国時代のギリシャで活躍した医師のガレノスは、自身も129年頃に生まれて216年まで生きたとされる長生きの人物であるほか、ローマで個人的に知り合った2人の長生きした人物について書き残しています。
by Wikimedia Commons
ガレノスが語った1人目の人物はテレプスという文法学者であり、この人物はほぼ100歳まで生きたとのこと。テレプスは1日に3回食事をとっていましたが、その内容は質素なものだったと伝えられています。
テレプスの朝食は「最高級の生ハチミツを混ぜた水で煮たかゆ」であり、昼食では「最初に野菜を、次に魚や鳥」を食べ、夕食は「混ぜ合わせたワインに浸したパン」だけだったとガレノスは記しています。
また、テレプスは入浴習慣にも特徴があり、「冬は月2回、夏は月4回、その間の季節は月3回」という頻度で入浴していました。また、入浴しない日は午前中にオリーブオイルによるマッサージを受けていたそうです。
ガレノスが語った2人目の人物はアンティオコスという80代まで生きた医師で、この人物は朝食に「ハチミツを塗ったパン」を食べ、昼食には「岩場または深海で取れた魚」を食べたとのこと。そして夕食にはハチミツと酢を混ぜた「オキシメル」を入れたかゆか、シンプルなソースをかけた鳥肉を食べていたとされています。
アンティオコスはこうした質素な食生活に加えて毎朝散歩に出かけていたほか、チャリオットに乗ったり奴隷が運ぶ椅子に乗って街中を巡ったりするのも好みました。さらにガレノスは、アンティオコスがオイルマッサージの後に疲れない程度に歩き回るなどの「老人にふさわしい運動」をしていたと記しています。
ガレノスは、「アンティオコスは老齢期をこのように過ごし、感覚に障害がなく四肢も健全なまま最後まで生き続けました」と述べ、アンティオコスの日課が健康に貢献していた可能性が高いと結論付けました。また、テレプスとアンティオコスに見られる共通点として、「肉や全粒穀物、パン、ハチミツを主とした食事を1日に数回とり、毎日活動的に過ごすこと」をガレノスは挙げています。
また、ルキアノスは随筆の中で「どのような土壌や気候であっても、適切な運動と健康に最も適した食事を実践する人々は長生きしてきました」と述べて、健康に長生きした人のライフスタイルをまねることを推奨しています。
パネギレス氏は、「つまり、もしあなたが紀元2世紀のローマに住んでいたなら、テレプスやアンティオコスといった、質素な食事をとって生涯を通じて活動的だった人々がいいお手本となるでしょう」と述べました。