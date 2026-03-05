２０００年から始まった草ナギ剛の主演ドラマ「フードファイト」シリーズが６日からオンライン動画配信サービスＨｕｌｕで配信されることが５日、発表された。

連続ドラマ（２０００年）とスペシャルドラマ「フードファイト 香港死闘篇」「フードファイト 深夜特急死闘篇」（ともに０１年）を一挙、配信開始する。経営難の孤児院を救うため、命懸けの大食いバトルゲームで賞金を稼ぐ男を、草ナギが熱演。深田恭子、宮沢りえ、筧利夫、田辺誠一、八千草薫さん、佐野史郎ら豪華キャスト陣が出演している。主題歌はＳＭＡＰの「らいおんハート」だった。

草ナギ演じる満が飼っている九官鳥・九太郎の声は、木村拓哉が担当。連続ドラマ版では市川染五郎（現・松本幸四郎）、桜井幸子、さだまさしが出演。「香港死闘篇」では安達祐実や河村隆一、「深夜特急死闘篇」では岸部シローさん、泉ピン子、桂歌丸さん、萩本欽一も登場した。

草ナギは「今、改めてこの作品が配信されることをとてもうれしく思っています！」と大喜び。撮影当時を振り返り、「深田恭子さんと香港で撮影した思い出がとても楽しくて今でも覚えています！ すごく懐かしく感じますね。野島伸司さんの脚本は唯一無二の世界観で、若かりし僕の心を心底ふるわせていただきました。時が経っても色あせない魅力が詰まったドラマです」と思いを込めた。