プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔さんが、４日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に出演し、唯一ローンを組んで購入したものを明かした。

大阪の野球少年から番組に寄せられた「今まで買ったもので１番高価なものは？」との質問に対し、「家ですけど１番は。でも４億はしなかったと思います」と回答。

ココリコ・遠藤章造から「ローンですか、キャシュですか？」と問われると、「一括で」と説明。「ローンていうのは、いまだ、まだ経験したことない」と明かすと、ＭＣのかまいたちらは「え〜っ！」「ローンをしたことがない？」「俺らなんか１８から経験してる」と仰天した。

さらに中田さんは「１つローンありました。携帯だ」とスマートフォンをローンで購入したと告白。遠藤は「４億の家はキャッシュで、スマホはローン」と規格外の中田さんに驚き、山内は「僕らローンだらけ。７８歳ぐらいまで漫才しないといけないような状態です」と吐露。遠藤も「俺も７５までホホホイしなアカン。大変やで、ホンマ。すごいな〜」と語っていた。