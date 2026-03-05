タレント・ほしのあき（４８）が、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３６）との夫婦ショットを披露した。

ほしのは５日に自身のインスタグラムを更新し「豆腐うかい亭。三月末で終わっちゃうのは残念過ぎる」と東京タワー麓にある料亭を訪れた写真や動画をつなげたリール動画をアップ。「娘のお食い初めや、小学校入学のお祝い等で家族で何度も来てた思い出のお店。娘がまだ小さかった頃、ベビーちゃん達をゴロゴロ寝かせながらママ友とランチしたりｗ」と思い出をつづり「最後に主人と行けてよかった」と寄り添った夫婦ショットもチラリをシェアした。

ほしのは２０１１年に三浦騎手と結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手は２５年９月２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）で、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）に騎乗し、人馬ともにＧ１初制覇。デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑戦で悲願のタイトルとなった。勝利した日の夜、ほしのはインスタグラムのストーリーズを投稿し「応援ありがとうございました」とエールに感謝。レースは自宅で長女とテレビ観戦したと明かした。