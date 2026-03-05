ニッポン放送、聴取率首位獲得 全116番組中44番組が首位を獲得【一覧】
ニッポン放送は5日、2月2日から8日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。12歳〜69歳・男女、週平均に加え、平日平均、土・日平均でも首位を獲得。週平均において、22度目の首位となった。
【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
「飯田浩司のOK!Cozyup!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「伊集院光のタネ」、「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「八木亜希子 LOVE＆MELODY」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「イルカのミュージックハーモニー」などのワイド番組に加え、特別番組「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト」、「ニッポン放送峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル 〜今後のニッポンを考える〜」など、全116番組中44番組が首位を獲得。ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
・「飯田浩司のOK！Cozy up！」(毎週月曜〜金曜 午前6時〜午前8時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜 午前8時〜午前11時）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」(月曜〜木曜 午後3時30分〜午後5時30分）
・「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまSHOW」（毎週水曜 午後8時〜午後9時）
・「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」（2月5日（木）、6日（金） 午後6時〜午後8時30分）
・「伊集院光のタネ」(毎週火曜〜金曜 午後5時30分〜午後6時）
・「大沢あかね LUCKY 7」(2月3日（火）〜6日（金） 午後9時50分〜午後9時57分）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜 午前5時〜午前7時40分)
・「おしゃべりラボ〜しあわせSocial Design〜」(毎週土曜 午前7時40分〜午前8時)
・「Music Machine GO! GO!☆」(毎週土曜 午前8時〜午前8時30分)
・「八木亜希子 LOVE ＆ MELODY」(毎週土曜 午前8時30分〜午前11時)
・「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」(毎週土曜 午後1時〜午後3時）
・「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」（毎週土曜 午後7時〜午後9時）
・「西山智樹 前田大輔 TAGラジ！」（毎週土曜 午後9時〜午後9時30分）
・「山崎育三郎の I AM 1936」（毎週土曜 午後9時30分〜午後10時）
・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜 午後10時〜午後10時30分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」(毎週土曜 午後10時30分〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜 午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜 午前7時〜午前8時30分)
・「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」(毎週日曜 午前8時30分〜午前9時)
・「垣花正 あなたとハッピー！〜高橋洋一と夜の増刊号〜」（2月2日（月） 午後6時〜午後8時）
・「吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium」（2月2日（月） 午後8時〜午後9時57分）
・「松田聖子のオールナイトニッポンPremium」（2月3日（火） 午後8時〜午後9時50分）
・「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト〜そんなアナタを愛ンシュタイン！★最高の恋愛・最低の恋愛★〜」（2月8日（日） 午後6時〜午後9時）
・「ニッポン放送峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル 〜今後のニッポンを考える〜」（2月8日（日）午後9時〜深夜1時）
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎月第1・3水曜 午後10時〜午前0時）
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（2月6日（金） 午後10時〜午前0時）
・「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週月曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「SiXTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ゆりやんレトリィバァのオールナイトニッポン0(ZERO)」（2月7日（土） 深夜3時〜深夜5時）
【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
「飯田浩司のOK!Cozyup!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「伊集院光のタネ」、「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「八木亜希子 LOVE＆MELODY」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「イルカのミュージックハーモニー」などのワイド番組に加え、特別番組「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト」、「ニッポン放送峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル 〜今後のニッポンを考える〜」など、全116番組中44番組が首位を獲得。ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。
・「飯田浩司のOK！Cozy up！」(毎週月曜〜金曜 午前6時〜午前8時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜 午前8時〜午前11時）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」(月曜〜木曜 午後3時30分〜午後5時30分）
・「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまSHOW」（毎週水曜 午後8時〜午後9時）
・「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」（2月5日（木）、6日（金） 午後6時〜午後8時30分）
・「伊集院光のタネ」(毎週火曜〜金曜 午後5時30分〜午後6時）
・「大沢あかね LUCKY 7」(2月3日（火）〜6日（金） 午後9時50分〜午後9時57分）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜 午前5時〜午前7時40分)
・「おしゃべりラボ〜しあわせSocial Design〜」(毎週土曜 午前7時40分〜午前8時)
・「Music Machine GO! GO!☆」(毎週土曜 午前8時〜午前8時30分)
・「八木亜希子 LOVE ＆ MELODY」(毎週土曜 午前8時30分〜午前11時)
・「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」(毎週土曜 午後1時〜午後3時）
・「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」（毎週土曜 午後7時〜午後9時）
・「西山智樹 前田大輔 TAGラジ！」（毎週土曜 午後9時〜午後9時30分）
・「山崎育三郎の I AM 1936」（毎週土曜 午後9時30分〜午後10時）
・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜 午後10時〜午後10時30分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」(毎週土曜 午後10時30分〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜 午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜 午前7時〜午前8時30分)
・「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」(毎週日曜 午前8時30分〜午前9時)
・「垣花正 あなたとハッピー！〜高橋洋一と夜の増刊号〜」（2月2日（月） 午後6時〜午後8時）
・「吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium」（2月2日（月） 午後8時〜午後9時57分）
・「松田聖子のオールナイトニッポンPremium」（2月3日（火） 午後8時〜午後9時50分）
・「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト〜そんなアナタを愛ンシュタイン！★最高の恋愛・最低の恋愛★〜」（2月8日（日） 午後6時〜午後9時）
・「ニッポン放送峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル 〜今後のニッポンを考える〜」（2月8日（日）午後9時〜深夜1時）
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎月第1・3水曜 午後10時〜午前0時）
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（2月6日（金） 午後10時〜午前0時）
・「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週月曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「SiXTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ゆりやんレトリィバァのオールナイトニッポン0(ZERO)」（2月7日（土） 深夜3時〜深夜5時）