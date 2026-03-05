【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】「極上ワンフェイク」から先制点（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が、極上のテクニックでチャイニーズ・タイペイ女子代表の堅守をこじ開けた。トラップからシュートに至るまでの圧倒的な「落ち着き」が話題となっている。

オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは日本時間3月4日、グループステージの初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦。谷川とFW清家貴子のゴールで2−0の白星スタートを切った。

20歳の新星・谷川は左インサイドハーフとして先発し、初めてスタメンでの共演となったMF長谷川唯と良い関係性を見せ、積極的にゴール前に顔を出す。しかし、ほぼ全員が自陣に引きこもり、最終ラインが7枚になるシーンもある相手の“ドン引き守備”に苦しみ、ゴールを奪えない展開が続いた。

この拮抗を61分に破ったのが、谷川だ。敵陣中央まで押し込んでいたDF高橋はなが、前線に向かって浮き球のパスを蹴り込むと、谷川がオフサイドラインのギリギリで抜け出して背後のスペースに走り込む。マークについていたDFチャン・チーランの前に身体を入れて胸でトラップすると、そのまま落ち着いて左に軽くボディフェイクを入れる。この“ワンフェイク”によって目の前のチャン・チーランと、その後方に構えていたGKワン・ユーティンの重心をわずかにズラすと、最後は右足でズドンとシュートを叩き込んだ。

「ゴール前の落ち着き素晴らしい！」の声も

この場面は、ランニングやシュートはもちろん、トラップとフェイクが完璧。SNS上のファンからも、「胸トラップで相手をかわした」「完璧なトラップ」「落ち着いてるわあ」「よっしゃー谷川さん、あそこでワンフェイク入れるところが別格」「トラップ後に左にフェイント入れてるね」といった技術への称賛のほか、「ゴール前の落ち着き素晴らしい！」「さすが将来のバロンドール候補の谷川さん。ゴール前の落ち着きが違うね」「谷川のゴール前での落ち着きが尋常ではない」と、20歳とは思えない技術と冷静さに感嘆の声が集まった。

試合後の谷川はフラッシュインタビューで、得点シーンについて「ボールホルダーのはなさん（高橋）が、良い状態でボールを持っていたので、アクションしやすかったです。相手はオフサイドトラップを仕掛けてくるチームなので、オフサイドにかからないように良い形で抜け出せたと思います」と冷静に振り返った。

続けて「何度もチャレンジして諦めずにプレーしたことが勝点3に繋がった。優勝して終われるようにしたいです。一人ひとりに役割があるので、良い準備をしていきたいです」と、力強く今後の意気込みを語っている。第2節のインド代表戦（3月7日）でも、谷川の活躍に期待したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

