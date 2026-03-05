中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会が5日に開幕しました。李強首相はことしの経済成長率の目標を「4.5から5％」とし、去年から引き下げることを発表しました。

不動産不況が長引き、内需が低迷する中で、中国政府は経済の減速を一定程度容認し、成長率目標の引き下げに踏み切りました。

日本時間の午前10時に始まった全人代では、ことしの経済成長率の目標を「4.5から5％」に設定しました。去年まで3年連続で「5％前後」という目標を定めていましたが、4年ぶりに引き下げました。

李強首相は冒頭の演説で、アメリカのトランプ政権による関税などを念頭に「外部環境の影響が深刻だ」と指摘しました。

李強首相

「外部環境の変化による影響が強まり、多国間主義と自由貿易は深刻な影響を受けている。国内の経済発展においても、従来続く問題や新たな課題など直面している問題は依然として少なくない」

また、台湾については、「独立勢力に断固として打撃を与える」と去年よりも表現を強め、統一への意欲を改めて示しました。

さらに、幹部の失脚などが相次いでいる中国軍については「現代化で新たな成果を収めた」と評価した上で、「先進的戦闘力の整備を加速し、能力を高める」と主張しました。