草剛が00年に主演し大ヒットしたドラマ「フードファイト」シリーズが6日からHuluで一挙先行配信されることが決まり5日、発表された。連ドラから26年、スペシャル版放送から25年がたち、伝説のドラマが四半世紀ぶりによみがえることになる。

経営難の孤児院を救うため、命懸けの大食いバトルゲームで賞金を稼ぐ男の死闘を描く物語。深田恭子、宮沢りえら豪華キャストが出演したほか、脚本野島伸司氏によるキメぜりふ「俺の胃袋は宇宙だ！」も大きな話題を集め、た。

また、草演じる主人公が飼っている九官鳥、九太郎の声を木村拓哉が担当したことも話題となった。声での共演ではあるが、16年のSMAP解散以来、初の共演ドラマ配信となる。主題歌はSMAPの「らいおんハート」。

草は「今、改めてこの作品が配信されることをとてもうれしく思っています！」「時が経っても色あせない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！」とコメントを寄せている。

配信は「フードファイト」全11話、「フードファイト 香港死闘篇」全1話、「フードファイト 深夜特急死闘篇」。

◆草剛コメント

今、改めてこの作品が配信されることをとてもうれしく思っています！ 撮影当時を振り返ると、深田恭子さんと香港で撮影した思い出がとても楽しくて今でも覚えています！ すごく懐かしく感じますね。野島伸司さんの脚本は唯一無二の世界観で、若かりし僕の心を心底ふるわせていただきました。時が経っても色あせない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！ 是非とも楽しみにご覧ください！