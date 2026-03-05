姉ペキプーちゃんに、短いおててで『猫パンチ』を繰り出す弟猫くん。全く当たっていないのに…まるでコントのような、大袈裟で可愛いリアクションが話題になっているのです。

思わずクスッと頬がゆるむ、微笑ましいその光景は記事執筆時点で123万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

同居猫に『パンチ』をされる犬→全く当たっていないのに…

Xアカウント『@inu_keanu08』に投稿されたのは、ペキプー「キアヌ」ちゃんと弟猫「ミラ」くんのお姿。

この日も仲良くマイペースに過ごしていたというキアヌちゃんとミラくん。いつも通りのじゃれ合いっ子が始まり、ミラくんが『猫パンチ』を繰り出すこととなった模様。

想定以上のリアクションが面白すぎると反響

短くて可愛いおててを一生懸命に伸ばして、キアヌちゃんに優しいパンチを繰り出したというミラくん。よくよく見てみると、実は『一切当たっていない』にも関わらず…？

キアヌちゃんは、大きな瞳をこれでもかと見開き、お口を開けて全力で動揺していたのだそう。

そのお姿はリアクション芸人さんさながら、まるでコントをしているかのような…ユーモア溢れる反応を見せてくれたのだといいます。

ちなみに飼い主さん曰く、パンチが一切当たっていなくても『猫に殴られました！』とアピールするところまでがセットなのだそう。

きゅるんとした瞳で『痛いかもしれません…』とばかりに、悲しげな表情で飼い主さんを見つめてみせるのだとか。

キアヌちゃんとミラくんがみせた小さな子ども同士のトラブルのような、姉弟らしい一連の出来事はあまりにも愛おしいもので、多くのユーザーをほっこり笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「気を出してます」「寸止め」「可愛すぎて吐きそう」「おててみじかっ」などのコメントが寄せられています。

超が付くほどの甘えん坊な女の子♡

2021年11月8日生まれのキアヌちゃんは、超が付くほど甘えん坊な女の子。オヤツを食べる時でさえも、どうしても飼い主さんのお膝で食べたい…と奮闘することもあるほどなのだそう。

個性溢れるキアヌちゃんとミラくんの微笑ましい日常は、ペキプーやミヌエットの魅力はもちろんのこと、種族を超えた犬と猫の素敵な関係性、たくさんの癒しを発信しています。

