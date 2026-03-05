Threadsで話題になっているのは、とんでもない姿をお披露目してしまったわんこの姿。貴重すぎるワンショットは記事執筆時点で98万回を超えて表示されており、「決定的瞬間ｗ」「温度差が面白すぎ(笑)」「なんて幸せそうなの」などのコメントの他、2万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：結婚式のデータが届いたので写真を確認→犬も一緒に写っていて…『まさかの光景』】

わんこと一緒にウエディングフォト

Threadsアカウント「north_017」の投稿主さんは、『ころっけ』ちゃんという豆柴さんと暮らしています。今回、結婚式を挙げることになった投稿主さん。家族の一員であるころっけちゃんも一緒に、ウエディングフォトを撮影してみたといいます。

撮影中は、慣れないドレスとシチュエーションということもあり、バタバタだったのだそう。どんな写真が撮れたのか分からないままでしたが、しばらくたってからデータが届きました。

その日の思い出を振り返りながら、ワクワクとデータを確認してみると…。

知らない間にまさかの姿に！！

ころっけちゃんのリードを持っていたのは、新郎さん。しかし、リードはピンと張り、ころっけちゃんは新郎さんの背後に…。全身で芝生を堪能するように、ゴロゴロ転がっている真っ最中だったのです。

シャッターが切られた瞬間は首周りに草をこすりつけていたのか、カメラにお尻を向けてあられもない体勢になっていたそう。ロマンティックなムードあふれる新郎新婦の横で、自然を謳歌しすぎているころっけちゃんの姿がシュール…！！

ちなみに、新婦である投稿主さんは、データを見た瞬間に笑ってしまったといいます。「いい思い出を残してもらえて嬉しい」と幸せいっぱいの新郎新婦なのでした♡

この投稿には「芝生気持ちいいもんねぇ」「なかなか撮れない素敵なショット」「一生の思い出になりますね」といったコメントが寄せられています。

可愛すぎるお出迎え

別の日、ころっけちゃんの「ちょっぴり変わった」お出迎えの様子も紹介されました。家族の帰宅が嬉しくて、耳を下げて尻尾を振って再会を喜ぶころっけちゃん。

しかし、ころっけちゃんはなぜかイスに座ったままお出迎えをするのだそう。試しに離れてみるも、「そっちから来てね？」とでも言いたいのか、頑なに動こうとしないそうです。

どんなときでもマイペース、気分屋なところが最高に可愛いころっけちゃんなのでした！！

Threadsアカウント「north_017」には、ころっけちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

