超常現象×FBIミステリー『X-ファイル』の劇場版2作品がDlifeに初登場

海外ドラマ専門チャンネルDlife（ディーライフ）の3月の注目ラインナップをご紹介。今月は、超常現象やUFOが絡む謎の事件を描いて90年代に空前の大ブームをおこしたドラマ『X-ファイル』の劇場版第1作目『X-ファイル ザ・ムービー』、第2作目『X-ファイル：真実を求めて』を2週連続一挙放送。さらに、FBI捜査官たちが凶悪犯罪に挑む本格クライムドラマ『FBI：特別捜査班』シーズン7や全米で12年間愛された刑事ドラマ『NYPD ブルー』シーズン2も放送予定。

『X-ファイル ザ・ムービー』【チャンネル初放送】

3月9日（月）22：00〜

超常現象やUFOが絡む謎の事件を描いて90年代に大ヒットしたTVドラマ『X-ファイル』の劇場版第1作目。

テキサス州北部の洞窟で少年が謎の黒い液体に接触して絶命。救助に向かった消防隊員も相次いで死亡するという怪事件が発生した。それから1週間後、ダラスで起きた不可解な予告ビル爆破事件。FBI捜査官モルダーとスカリーは、ある男から両事件をつなぐ驚くべき真実を告げられる。両事件をつなぐ驚くべき真実とは…。

『X-ファイル：真実を求めて』【チャンネル初放送】

3月16日（月）22：00〜

『X-ファイル』の劇場版第2弾。前作に引き続き、クリス・カーターが監督・脚本を務めた。

謎の失踪を遂げたFBI捜査官の居場所を透視出来るという神父が現れる。神父の指摘した雪中からは、切り落とされた人間の腕が発見された。しかし、その腕の持ち主は失踪した捜査官のものでは無かった…。FBIは事件の異常性を感じ、かつてX-ファイルを担当していたモルダーとスカリーに協力を要請する。果たして神父の透視能力は神から授かった奇跡なのか？ やがて、新たな失踪事件が発生、事件は予想もしない方向へと進んでいく…。

『FBI:特別捜査班』シーズン7【CS初】

3月25日（水）22：00〜

舞台は大都会ニューヨーク。アメリカの治安維持を担う犯罪捜査機関FBI（連邦捜査局）の精鋭チームが、市民の安全と平和を脅かすテロや誘拐、麻薬密売に人身売買などの凶悪犯罪に立ち向かっていく。『LAW & ORDER』シリーズなどの名プロデューサー、ディック・ウルフが手がけた本作は、数あるFBIを題材としたテレビシリーズの中でも彼らの多岐に渡る捜査活動を多角的かつリアルに捉えており、従来の犯罪捜査ドラマとは一線を画す。重量感と真実味を備えたヒューマンドラマとなっている。

『NYPD ブルー』シーズン2【チャンネル初放送】

3月12日（木）10：00〜

ニューヨーク市警第15分署を舞台に、数々の凶悪事件と、刑事たちの日常をリアルに映し出した『NYPD ブルー』。手持ちカメラを用いたドキュメンタリー的手法や、従来の枠を超える生々しい描写によって、アメリカのテレビドラマに新風を吹き込んだ本作。手掛けたのは、警察ドラマの金字塔『ヒルストリート・ブルース』や法廷ドラマ『L.A. LAW／７人の弁護士』を生み出した名プロデューサー、スティーブン・ボチコ。若き頃には『刑事コロンボ』の脚本にも参加し、心理戦やディテールにこだわる作風を磨いた。その経験が、複雑な事件と刑事たちの人間性を重層的に描く本作へと活かされている。

（海外ドラマNAVI）

