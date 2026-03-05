今年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は「災害時の支えに。コンビニ・スーパーの対策」について日本テレビ経済部・山下莉紗記者に伝えてもらいます。

■ローソンがオープン「災害支援コンビニ」

――身近な存在のコンビニエンスストアやスーパーマーケットですが災害時にはどのような対応を考えているのでしょうか？

先月、ローソンが千葉県富津市に初めてオープンした「災害支援コンビニ」。

災害が起きたときに地域の住民が自由に使えるWi-Fiや使い捨ての簡易トイレなどを保管するための倉庫を設置しています。

また、住民が自分で水をくみ上げられる井戸もあります。

太陽光パネルや蓄電池も備えているほか、電動車も活用して電力を確保するとしています。

そのため商品の配送が滞っても店舗内でおにぎりを作って販売できるということです。

ローソンは、2030年度までにこの「災害支援コンビニ」を全国で100店舗に増やしていくということです。

■移動販売車を導入した例も

――その他のコンビニはどうでしょうか？

セブン-イレブンは移動販売車を導入した例もあります。

能登半島地震では、野菜入りのカップ型の冷蔵品をさまざまな避難所に届けたということです。

被災者から「野菜が不足している」という声がきっかけだったとしています。

ファミリーマートでも、NTTドコモと協業し移動型販売店舗の導入を検討していて、今年中に能登半島で実証実験を始めるということです。

また、全国1万店舗以上の店内に設置しているモニターで、利用客に向けて地震がおきた際の津波情報などを発信しています。

そしてイオンでもこんな取り組みを行っています。

バルーンシェルターというもので、風を送って膨らませて被災者の避難スペースとして利用します。

イオンでは、全国70カ所のイオンモールや店舗にこのバルーンシェルターを保管しています。

またホームセンターのカインズは、アサヒ飲料と連携し、災害時に飲料を無償で提供できる自動販売機を設置しています。

停電してしまっても非常用電源に切り替えることで飲料を受け取ることができるということです。

■官民連携の「ローリングストック」とは

――外出している時に被災する可能性もありますので、どこにいけば、必要な対応が受けられるのか知っておくことは安心につながります。

多くの流通企業は自治体と「帰宅困難者支援協定」を結んでいます。

そのため、災害が起きたときには可能な範囲で水道水やトイレなどを提供するとしています。

また、このほかにも企業と自治体が一体となった取り組みが進んでいます。

そのひとつが官民連携の「ローリングストック」です。

――官民連携とはどういうことでしょうか？

スギ薬局を展開するスギホールディングスはおむつや生理用品、使い捨てカイロなどの在庫品を自治体と共に備蓄品として保管しています。

保管場所には自治体が所有しているものの使っていない場所、例えば児童館やスポーツ施設などを活用しています。

災害がおきた場合、自治体がこの在庫品を買い取り、自治体の「備蓄」として被災者に提供します。

在庫品の保管期間は1年間としていて、期間が過ぎた商品はスギ薬局で販売し、自治体の施設には新しい在庫品に入れ替えて保管します。

このローリングストックは関東や中部地方の14の自治体と連携しています。

――身近な存在のスーパーやコンビニなどで、地震などが起きた際にこういう対応をしていますよ、こういうことができますよと発信していくこと、そして我々が知ることというのは大事なことだなと改めて思いました。

小売・流通各社は、全国に物流インフラが整っているという強みも生かして、災害への備えを進めています。

いざ災害がおきた時にどこで、どのように支えてもらえるのか、日頃から利用しているスーパーやコンビニの取り組みを知っておくことも大切です。